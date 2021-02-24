Степанов рапортовал о начале вакцинации в Украине

Главное: Сегодня началась вакцинация украинцев от коронавируса индийским препаратом. В этом году Минздрав ожидает получить еще 22,6 млн доз вакцин разных производителей.

Детали: Сегодня, 24 февраля, глава Министерства здравоохранения Украины Максим Степанов объявил о старте вакцинации от коронавируса. Об этом он сказал на брифинге.

«Украина обеспечена вакцинами для первого и второго этапа, согласно планам Минздрава, имеем такие договоренности и понимаем относительно поставки и сроков поставки вакцин в Украину. Прежде всего, хочу сообщить, что сегодня в Украине начинается процесс вакцинации против COVID-19», — заявил Степанов.

Он сообщил, что первые вакцины отправились в регионы Украины в 7:00.

«Задача мной поставлена четко — провести первый этап вакцинации в сжатые сроки», — добавил министр.

Также Степанов заявил, что Украина ожидает получить в текущем году, по меньшей мере, 22,6 миллиона доз вакцин против коронавируса от разных производителей.

По его словам, «этого объема более чем достаточно для полноценного проведения программы вакцинации в текущем году».

Однако, поскольку большинство вакцин нужно вводить двумя дозами, 22,6 млн вакцин хватит для вакцинации лишь 11,3 млн украинцев.

«В рамках визита в Индию удалось решить несколько стратегических задач, в частности предварительно договориться о дополнительной партии вакцин разработки американской компании Novavax. Впереди контрактирование еще 5 млн вакцин компании NovaVax», — сказал Степанов.

Он отметил, что на сегодняшний день ожидаются поставки вакцин от компании Pfizer в рамках инициативы COVAX — более чем 100 тысяч доз, от компании Sinovac — порядка 2 миллионов доз, компании AstraZeneca — 1,5 миллиона доз должны получить от Serum Institute и также до 4 миллионов от Serum Institute, или от другого производителя в рамках инициативы COVAX.

«От компании NovaVax 10 миллионов доз вакцин у нас уже подписано и на 5 миллионов рассчитываем в ближайшее время заключить контракт согласно достигнутым мною договоренностям», — сказал Степанов.

Он добавил, что Минздрав не собирается останавливаться и будет еще контрактовать закупку вакцин.

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