Стало известно, во сколько бюджету обошелся новогодний отдых Зеленского в Карпатах

Главное: Перед визитом Зеленского резиденция «Синегора» закупила продукты, освежила ремонт на территории и заказала медобследование персонала за 340 тысяч гривен. В целом новогодний отдых президента в Ивано-Франковской области обошелся налогоплательщикам минимум в 391,6 тыс. грн.

Детали: Визит президента Украины Владимира Зеленского в конце 2020 года в Ивано-Франковскую область и дальнейший отдых в резиденции «Синегора» обошелся украинскому бюджету почти в 400 тысяч гривен. Об этом идет речь в расследовании Bihus.info, опубликованном 23 февраля.



Как отмечается, перелет Зеленского с главой Офиса президента Андреем Ермаком президентским бортом Ан-148 стоил бюджету 138 тыс. 600 грн. Вместе с президентом в командировку поехали 15 сотрудников автобазы Государственного управления делами. Их суточные и проживание обошлись бюджету еще в 153 тыс. грн, отметили в расследовании.



«Накануне президентского визита „Синегора“ закупила продукты, освежила ремонт на территории и заказала медобследование персонала к приезду Зеленского. Все это потянуло еще почти на 340 тыс. грн. Поэтому, вероятно, эти расходы не вошли в смету президентского визита», — подчеркнули журналисты.



Из продуктов для президентской резиденции купили 1 тыс. кг овощей, фруктов и орехов, которые стоили более 27 тыс. грн. Выпечка для президентских завтраков обошлась в 28,4 тыс. грн. Медосмотр сотрудников «Синегоры» стоил почти 30 тыс. грн. В целом новогодний отдых президента в Ивано-Франковской области, по информации Bihus.info, обошелся налогоплательщикам минимум в 391,6 тыс. грн.



По подсчетам Bihus.info, в 2020-м непосредственно на главу государства было потрачено 30,8 млн грн.

В тему: В период действия усиленного карантина в Украине президент страны Владимир Зеленский был замечен на элитном горнолыжном курорте в Буковеле, где карантинные ограничения явно не соблюдались.

После его отъезда в Киев на горнолыжных курортах Украины решили провести тотальные проверки на предмет соблюдения жесткого карантина.