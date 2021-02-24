Легендарный американский спортсмен попал в серьезное ДТП

Главное: Гольфист Тайгер Вудс попал в серьезную аварию. Появилось видео с места ДТП.

Детали: Легендарный американский гольфист Тайгер Вудс попал в ДТП в Калифорнии. Он получил травмы и был госпитализирован.

Как сообщает полиция, машина 45-летнего спортсмена вылетела с дороги и упала с холма.

Известно, что гольфиста достали из автомобиля с помощью гидравлического аварийно-спасательного оборудования.

Информируется, что в машине Тайгер Вудс находился один.

Ранее у него были проблемы с законом за вождение в нетрезвом виде.

Справка: Тайгер Вудс является 15-кратным победителем турниров «Мэйджор» (второе место в истории вслед за Джеком Никлаусом, у которого 18 побед). Был первой клюшкой мира на протяжении рекордных 623 недель (подряд – 281 неделю).

В тему: мы писали, что Тайгер Вудс вылечился от сексуальной зависимости.