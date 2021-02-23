Суд огласил приговор, похитившему депутата, Сергею Стерненко

Главное: Судьи вынесли обвинительный приговор Сергею Стерненко по всем статьям. Решение предусматривает конфискацию половины имущества и семь лет и три месяца лишения свободы.

Детали: Приморский райсуд Одессы вынес обвинительный приговор по делу Сергея Стерненко о похищении человека. Стерненко присудили семь лет тюрьмы и конфискацию половины имущества, сообщает сам активист на своей странице в Facebook.

«7 лет и 3 месяца лишения свободы с конфискацией половины имущества», — написал он в соцсети.

Сторона обвинения просила дать Стерненко восемь лет тюрьмы с конфискацией имущества. Его также обвинили в разбое и незаконном обращении с оружием. Суд вынес решение взять Стерненко под стражу в зале суда.

По словам активиста, он собирается подавать апелляцию.

Сергея Стерненко признали виновным в похищении в 2015 году депутата Коминтерновского райсовета Одесской области Сергея Щербича.

Стерненко также является подозреваемым в деле об убийстве Ивана Кузнецова, который напал на него в 2018 году. Сам активист говорит, что это была самооборона.

После окончания суда Сергея Стерненко вывезли из здания суда, а под самим зданием возникли потасовки активистов. Видео инцидента публикует Телеграм-канал PavlovskyNews.

«Стерненко с боями вывезли из Приморского суда Одессы», — говорится в подписи к видео.

Перед этим активисты пытались заблокировать движение транспорта. Возникло несколько драк. Автозак уехал не из того выезда, который обычно используется.

В тему: 26 ноября 2017 года в СМИ появилась информация о причастности Стерненко к «крышеванию» одесских наркоторговцев. «Удалось установить, что одесские наркоторговцы платили дань Сергею Стерненко в размере $1000 c каждой точки, а также заказывали своих конкурентов, что экс-глава „Правого сектора“ в Одессе преподносил общественности как борьбу с наркотиками», — писали журналисты.

В ночь на 25 мая 2018 года стало известно, что известный одесский активист, бывший руководитель местной ячейки «Правого сектора» Сергей Стерненко, смертельно ранил человека в ходе уличной потасовки. По его словам, ему пришлось защищаться от нападавших с холодным оружием людей. Сторонники Стерненко связывают это нападение с очередным покушением, которых с начала года было уже два.

В частности, 7 февраля 2018 года неизвестные избили Сергея Стерненко рядом с домом. Он заявил, что это нападение организовал мэр города Геннадий Труханов.

1 мая в результате стрельбы недалеко от своего дома Стерненко получил ранение в шею. Оба нападавших были задержаны.

Впоследствии СМИ опубликовали другую версию происшедшего.