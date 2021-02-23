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Видео-Новости > Украинцам рассказали, как записаться на вакцинацию от коронавируса

Украинцам рассказали, как записаться на вакцинацию от коронавируса

Александр Панько
23.02.21 11:38
614
Украинцам рассказали, как записаться на вакцинацию от коронавируса

Главное: Запись на вакцинацию будет доступна с марта. Для людей, не входящих в группы риска, в ближайшем будущем вакцина доступна не будет.

Детали: Начиная с 1 марта все желающие смогут записаться в лист ожидания на вакцинацию от COVID-19. Соответствующая услуга будет доступна через приложение «Дія», и портал «Дія», а также контакт-центр Минздрава по вопросам COVID-19. Об этом на брифинге во вторник, 23 февраля, рассказал заместитель министра здравоохранения Ярослав Кучер.

«Минздрав совместно с Минцифры увеличили количество услуг, которые может получить гражданин в своем смартфоне или с компьютера, не выходя из дома. Мы создали услугу — запись в лист ожидания на вакцинацию от COVID-19, который будет доступен в приложении и на портале „Дія“. Это очень важно и касается украинцев, которые хотят записаться в очередь (на вакцинацию) в возрасте от 18 до 59 лет», — сообщил Кучер.

Он напомнил, что в соответствии с дорожной карты вакцинации предусмотрена следующая последовательность вакцинации:

— на первом этапе будут вакцинировать медработников больниц, которые работают с больными COVID-19, жителей заведений для пожилых людей, военнослужащих в зоне проведения ООС;

— на втором этапе — медработников, людей в возрасте 80+ и социальных работников;

— на третьем этапе — людей в возрасте от 65 лет, работников критически важных структур, государственной безопасности, работников сферы образования;

— на четвертом этапе — людей от 60 лет, людей с хроническими заболеваниями, лиц, работающих и отбывающих наказание в местах лишения свободы.

Украинцы в возрасте от 18 до 59 лет, которые не входят в указанные группы вакцинации, могут вакцинироваться на пятом этапе.

В тему: Индия отгрузила Украине полмиллиона доз вакцины от коронавируса сомнительного качества.

В понедельник, 22 февраля, вакцина была зарегистрирована в Украине.

Тэги: Министерство здравоохранения Украины, общество, вакцина, вакцинация, новости Украины, коронавирус

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