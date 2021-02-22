В Кропинвицком школьница упала с седьмого этажа. Спасти ее не удалось

Главное: Накануне в Кропивницком 14-летняя школьница упала с седьмого этажа недостроенного здания. Сотрудники полиции выясняют детали трагедии.

Детали: В Кропивницком на улице Генерала Жадова 14-летняя девочка упала с 7-го этажа недостроя. От полученных травм она скончалась на месте. Об этом «Общественному» рассказала пресс-секретарь полиции области Виталина Бевзенко.

По ее словам, происшествие случилось накануне, 21 февраля, около 11:00.

Обстоятельства случившегося выясняют сотрудники правоохранительных органов.

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