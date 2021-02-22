В Черниговской области грузовик утонул в Десне

Главное: В Черниговской области грузовик вылетел в реку. Появилось видео с места ДТП.

Детали: Минувшей ночью в Черниговской области произошло резонансное ДТП. О нем сообщает местная полиция.

Как стало известно, на 137-м километре дороги М-01 Киев-Чернигов-Новые Яриловичи в районе села Шестовица грузовик потерял управление и, пробив ограждение, упал с моста в Десну.

Увы, водитель не сумел выбраться из кабины и погиб. Не исключено, что с ним находились и другие люди.

Копы говорят, что машину «схватило» льдом, из-за чего процесс ее поднятия усложняется.

Видео с места ЧП:

В тему: во Львовской области грузовик буквально смял автомобиль.