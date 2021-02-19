СНБО ввел жесткие санкции в отношении «всего имущества» Медведчука и его жены

Главное: СНБО ввел санкции в отношении «всего имущества» Виктора Медведчука, его жены Оксаны Марченко, а также еще 6 человек, пятеро из которых являются гражданами России. Под санкции также попали 19 компаний на территории России, Молдовы и др.

Детали: Совет национальной безопасности и обороны Украины ввел санкции в отношении украинского политика и бизнесмена Виктора Мдведчука и его жены Оксаны Марченко. Как сообщает «Украинская правда» со ссылкой на секретаря СНБО Алексея Данилова, в целом санкции введены по отношению к 8 физическим лицам, среди которых пятеро граждан России:

— Вацковський Константин Борисович, гражданин России;

— Домченко Виталий Валерьевич, гражданин РФ;

— Лавренюк Наталья Николаевна, гражданка Украины

— Лисогор Сергей Викторович, гражданин РФ,

— Марченко Оксана Михайловна, гражданка Украины;

— Маслюк Александр Николаевич, гражданин РФ,

— Медведчук Виктор Владимирович, гражданин Украины;

— Попов Михаил Юрьевич, гражданин России.

Кроме того, под санкции попали 19 компаний, зарегистрированных на территории России, в Молдове и других странах.

Санкции наложены и на компании, владеющие 5 самолетами, которые осуществляли прямые полеты из Киева в Москву.

Что касается телеканала «1+1», частью которого владеет Марченко, то секретарь СНБО объяснил, что канал будет дальше работать, но той частью имущества невозможно будет пользоваться.

Совбез также рассмомтрел вопрос о нефтепродуктопроводе «Самара — Западное направление» протяженностью 1433 км, который «по неизвестным причинам» и «по сомнительной процедуре» перешел из госсобственности в руки двух владельцев, аффилированных с двумя гражданами Украины.

СНБО поручил вернуть нефтепродуктопровод в госсобственность.

Как сообщает Цензор.НЕТ, Данилов объяснил, что «санкции накладываются на все имущество, которое есть у господина Медведчука» из-за финансирования терроризма.

В тему: 2 февраля 2021 года президент Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о применении санкций в отношении народного депутата Украины, члена фракции ОПЗЖ Тараса Козака и принадлежащих ему телеканалов: 112, NewsOne и ZiK. После этого они прекратили вещание.