Появилось видео, как полицейская машина наехала на пенсионерку в Одессе

Главное: В Одессе полицейская машина наехала на пенсионерку. Опубликовано видео.
Детали: В среду, 17 февраля, в Одессе произошло ЧП. О нем сообщает местная полиция.
Информируется, что на улице Екатерининской возле одного из магазинов машина копов наехала на 62-летнюю женщину, которая проходила мимо по тротуару.
Подчеркивается, что ей была оказана неотложная медицинская помощь без дальнейшей госпитализации.
Уже опубликовано видео инцидента:
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