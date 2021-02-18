Появилось видео, как полицейская машина наехала на пенсионерку в Одессе

Главное: В Одессе полицейская машина наехала на пенсионерку. Опубликовано видео.

Детали: В среду, 17 февраля, в Одессе произошло ЧП. О нем сообщает местная полиция.

Информируется, что на улице Екатерининской возле одного из магазинов машина копов наехала на 62-летнюю женщину, которая проходила мимо по тротуару.

Подчеркивается, что ей была оказана неотложная медицинская помощь без дальнейшей госпитализации.

Уже опубликовано видео инцидента:

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