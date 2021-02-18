В одном из сел на Волыни отец подстрелил выпивающего сына из охотничьего ружья

Главное: На Волыни отец выстрелил в собственного сына из охотничьего ружья в процессе распития спиртных напитков. К счастью, он выжил.

Детали: 58-летний житель с. Новокотов Луцкого района Волынской области в ходе совместного распития спиртных напитков выстрелил из охотничьего ружья в 42-летнего знакомого. Как сообщается на странице Полицейских офицеров региональной общины в Facebook, пострадавшим оказался родной сын стрелявшего.

По данным правоохранителей, двое мужчин распивали алкогольные напитки, когда в помещение вошел отец одного из них. Между ними возник конфликт, в ходе которого последний взял ружье и выстрелил сыну в ногу.

Прибывшие на место полицейские оказали пострадавшему первую медицинскую помощь и задержали стрелка.

Открыто уголовное производство по статье об умышленном тяжком телесном повреждении.

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