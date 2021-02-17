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Видео-Новости > Появилось видео снегопадов в Африке

Появилось видео снегопадов в Африке

Агата Кловская
17.02.21 19:48
191
Появилось видео снегопадов в Африке

Главное: В Африке начались снегопады. Опубликовано видео.

Детали: В Африке фиксируется необычная для здешних мест погода. Снегопады пришли из Европы, накрыв Египет и Ливию.

Температура воздуха начала резко падать до нулевых и минусовых показателей.

При этом местные синоптики говорят, что в ближайшие дни продолжит холодать, из-за чего снегопады не прекратятся.

Впрочем, подобная природная аномалия не помешала местным жителям порадоваться редкому явлению.

Ранее появилось видео, как снегом замело пустыню Сахара.

В тему: лихорадка Эбола добралась до еще одной африканской страны.

Тэги: мир, природное явление, Египет, Ливия, Африка, снегопад, погодные условия

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