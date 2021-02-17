Появилось видео снегопадов в Африке

Главное: В Африке начались снегопады. Опубликовано видео.
Детали: В Африке фиксируется необычная для здешних мест погода. Снегопады пришли из Европы, накрыв Египет и Ливию.
Температура воздуха начала резко падать до нулевых и минусовых показателей.
При этом местные синоптики говорят, что в ближайшие дни продолжит холодать, из-за чего снегопады не прекратятся.
Впрочем, подобная природная аномалия не помешала местным жителям порадоваться редкому явлению.
Ранее появилось видео, как снегом замело пустыню Сахара.
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