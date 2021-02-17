Опубликовано эпичное видео извержения самого высокого вулкана Европы

Главное: В Италии извергается вулкан Этна. Появилось видео природного явления.

Детали: На восточном побережье Сицилии (Италия) начал извергаться вулкан Этна, который является самым высоким среди действующих в Европе (3 350 метров над уровнем моря). Очевидцы уже публикуют видео природного явления.

Извержение вулкана началось накануне, во вторник, 16 февраля.

Вулканический пепел создал гигантское облако на высоте в один километр над кратером.

Эксперты говорят, что извержение было зафиксировали на юго-восточном склоне, а потоки раскаленной лавы спустились лишь до высоты две тысячи метров.

Кроме этого отмечается, что извержение стромболианского типа характеризовалось небольшими взрывами, выбросом вулканических бомб и фрагментов раскаленного шлака довольно крупного размера: куски породы обрушились на несколько населенных пунктов вблизи вулкана – Николози, Педара, Маскалучия и Трекастаньи.

К счастью, никто не пострадал.

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