На Полтавщине прибывшие по вызову патрульные словили за ногу мужчину, который хотел убиться

Главное: В Кременчуге патрульные полицейские спасли мужчину, который пытался выпрыгнуть с 7 этажа. Его удалось схватить в самый последний момент.

Детали: 16 февраля в Кременчуге Полтавской области в полицию обратилась женщина с заявлением о домашнем насилии и попросила полицейских побыстрее приехать. Как сообщается на официальной странице Министерства внутренних дел в Facebook, прибывшие на место происшествия правоохранители обнаружили мужчину с признаками алкогольного опьянения. Он вел себя агрессивно и внезапно выбежал на балкон и попытался выпрыгнуть с седьмого этажа.

Патрульные успели среагировать и один из них почти на лету схватил мужчину за ноги и перетащил в безопасное место. Напарник в это время страховал их обоих.

Правоохранители передали мужчину врачам. Его госпитализировали в специализированное медучреждение.

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