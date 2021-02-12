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Видео-Новости > Стоматологи из Ровно жестко поиздевались над своими маленькими пациентами

Стоматологи из Ровно жестко поиздевались над своими маленькими пациентами

Александр Панько
12.02.21 20:43
111
Стоматологи из Ровно жестко поиздевались над своими маленькими пациентами

Главное: В Ровно врач частной стоматологической клиники Only kids Инна Кравчук избивала вместе с ассистенткой своих несовершеннолетних пациентов.

Детали: 28-летняя жительница Ровно обратилась в правоохранительные органы с заявлением о том, что после визита к стоматологу одной из частных клиник у ее восьмилетней дочери на губе обнаружилась гнойная рана. Как сообщает Отдел коммуникации полиции Ровенской области, к ним также обратилась 36-летняя жительница Костополя, которая сообщила, что во время лечения зубов та же врач нанесла травмы ее 5-летнему ребенку.

Правоохранители открыли уголовные производства по статьям о нанесении телесных повреждений.

Как сообщает «Ровно Online», фото 5-летней девочки, которая получила гематомы после посещения стоматолога, опубликовала ее мама Юлия Ящук в сообществе «„Белые халаты“ Ровно»" в Facebook, но позже ее пост был удален.

Женщина сразу же сняла побои и попыталась поговорить с врачом, однако та свою причастность к травмам отрицала.

В то же время под публикацией Юлии начали появляться фото и истории о других пострадавших от рук медика детей.

Ребенок, ставший жертвой стоматолога-садиста в Ровно

Ребенок, ставший жертвой стоматолога-садиста в Ровно

В ответ она заявила, что публикация в Facebook могла быть сделана с целью испортить ее репутацию. Она отрицает факты рукоприкладства и отметила, что сама неоднократно получала травмы со стороны детей, но никогда не винила ни их, ни родителей.

Стоматолог из Ровно Инна Кравчук утверждает, что любит детей

Стоматолог из Ровно Инна Кравчук утверждает, что любит детей

Стало известно, что до октября 2020 года стоматолог работала в клинике «Голливуд», однако оттуда ее попросили уйти после жалоб родителей на жестокое обращение с детьми. При этом в YouTube появились видеозаписи того, как Инна Кравчук вместе с помощницей применяют к детям силу в стоматологическом кабинете.

Сейчас их изучают правоохранители (18+).

В тему: В сентябре 2019 года в Одессе уволили воспитателя детского сада, которая жестоко обращалась с детьми.

Тэги: стоматолог, дети, Ровно, криминал, Национальная полиция Украины, новости Украины, Инна Кравчук

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