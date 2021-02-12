Стоматологи из Ровно жестко поиздевались над своими маленькими пациентами

Главное: В Ровно врач частной стоматологической клиники Only kids Инна Кравчук избивала вместе с ассистенткой своих несовершеннолетних пациентов.

Детали: 28-летняя жительница Ровно обратилась в правоохранительные органы с заявлением о том, что после визита к стоматологу одной из частных клиник у ее восьмилетней дочери на губе обнаружилась гнойная рана. Как сообщает Отдел коммуникации полиции Ровенской области, к ним также обратилась 36-летняя жительница Костополя, которая сообщила, что во время лечения зубов та же врач нанесла травмы ее 5-летнему ребенку.

Правоохранители открыли уголовные производства по статьям о нанесении телесных повреждений.

Как сообщает «Ровно Online», фото 5-летней девочки, которая получила гематомы после посещения стоматолога, опубликовала ее мама Юлия Ящук в сообществе «„Белые халаты“ Ровно»" в Facebook, но позже ее пост был удален.

Женщина сразу же сняла побои и попыталась поговорить с врачом, однако та свою причастность к травмам отрицала.

В то же время под публикацией Юлии начали появляться фото и истории о других пострадавших от рук медика детей.

В ответ она заявила, что публикация в Facebook могла быть сделана с целью испортить ее репутацию. Она отрицает факты рукоприкладства и отметила, что сама неоднократно получала травмы со стороны детей, но никогда не винила ни их, ни родителей.

Стало известно, что до октября 2020 года стоматолог работала в клинике «Голливуд», однако оттуда ее попросили уйти после жалоб родителей на жестокое обращение с детьми. При этом в YouTube появились видеозаписи того, как Инна Кравчук вместе с помощницей применяют к детям силу в стоматологическом кабинете.

Сейчас их изучают правоохранители (18+).

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