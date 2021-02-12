На детской площадке в Киеве прогремел взрыв

Главное: В результате взрыва на детской площадке в Киеве погиб человек. Произошло все в Соломенском районе.

Детали: В Киеве в Соломенском районе произошел взрыв на детской площадке. В результате происшествия погиб один человек. Об этом сообщила спикер Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Киеве Светлана Водолага.

«В Соломенском районе Киеве сегодня произошел взрыв. Погиб один человек. Взрыв произошел на детской площадке», — рассказала она.

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