На Одесщине мужчина сломал нос старушке, после чего изнасиловал ее

Главное: Мужчина проник в помещение односельчанки, избил ее и изнасиловал. Ему грозит до пяти лет лишения свободы.

Детали: В Одесской области за изнасилование 74-летней женщины арестован молодой 29-лектний мужчина. Об этом сообщает отдел коммуникации ГУ НП в Одесской области.

Преступление совершено в октябре прошлого года в Березовском районе.

«Ночью 29-летний мужчина, разбив окно, проник в дом 74-летней односельчанки. Он избил хозяйку — сломал ей нос и нанес черепно-мозговую травму. После чего против ее воли вступил с ней в половую связь. По результатам проведенных экспертиз, полицейские установили и задержали злоумышленника», — заявили в главке.

Сейчас ему объявлено подозрение по ч. 1 ст. 152 (изнасилование) Уголовного кодекса Украины.

На этой неделе суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей. Согласно действующему законодательству, ему грозит от трех до пяти лет лишения свободы.

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