В Киеве водитель маршрутки ногами избил пассажира

Главное: Пассажир маршрутки отказался платить за проезд. Водитель маршрутки решил проучить его с помощью кулаков.

Детали: В Киеве на Левобережной водитель маршрутки № 316 избил пассажира. По информации паблика dtp.kiev.ua, мужчина отказался платить за проезд.

«Водитель немедленно отдал ему фидбэк: развернутую обратную связь», — сказано в сообщении.

На видео видно, как водитель повалил мужчину на землю и ударил ногой, после чего вернулся в салон.

Однако на этом все не закончилось, избитый мужчина подбежал к маршрутке, в результате чего снова началась драка.

В тему: В марте 2019 года в Киеве водитель маршрутки № 825, которая едет из столицы в Боярку, сильно избил пассажира лишь за то, что тот попросил его передать сдачу.