«Флоридское НЛО» благополучно разоблачили

Главное: В США засекли НЛО. Стало известно, что это такое.

Детали: Странный светящийся объект, пролетевший в небе над Флоридой (США), не на шутку обеспокоил местных жителей. Вскоре стало ясно, что это.

Местные СМИ сообщают, что «НЛО», как выяснилось, это вовсе не инопланетяне, а твердотопливная баллистическая ракета Trident II ВМС.

Эксперты говорят, что данная ракета имеет радиус действия более одиннадцати тысяч километров, при этом она может нести ядерный боезаряд.

Отмечается, что это единственная баллистическая ракета для подводных лодок, оставшаяся на вооружении армии.

В тему: ранее японцы доказали, что жизнь на нашей планете – внеземного происхождения.