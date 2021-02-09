Во Львове на ходу загорелся трамвай. Пассажиры тушили его снегом

Главное: Люди безрезультатно пытались потушить трамвай снегом. Пожарные справились за несколько минут.

Детали: В понедельник, 8 февраля, вечером в центре Львова на ходу вспыхнул трамвай с пассажирами. Люди пытались потушить огонь снегом, сообщает ТСН.

По словам очевидцев, пассажиры и водитель успели выбежать из салона, поэтому никто не пострадал. До приезда спасателей люди боролись с пламенем с помощью снега, но тщетно.

Пожарные же одолели пожар за считанные минуты.

По данным Львовэлектротранса, возгорание произошло в кабине водителя, вспыхнул высоковольтный щит.

Чтобы выяснить, что именно привело к поломке — начато служебное расследование.

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