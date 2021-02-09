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Видео-Новости > Во Львове на ходу загорелся трамвай. Пассажиры тушили его снегом

Во Львове на ходу загорелся трамвай. Пассажиры тушили его снегом

Александр Панько
09.02.21 13:13
305
Во Львове на ходу загорелся трамвай. Пассажиры тушили его снегом

Главное: Люди безрезультатно пытались потушить трамвай снегом. Пожарные справились за несколько минут.

Детали: В понедельник, 8 февраля, вечером в центре Львова на ходу вспыхнул трамвай с пассажирами. Люди пытались потушить огонь снегом, сообщает ТСН.

По словам очевидцев, пассажиры и водитель успели выбежать из салона, поэтому никто не пострадал. До приезда спасателей люди боролись с пламенем с помощью снега, но тщетно.

Пожарные же одолели пожар за считанные минуты.

По данным Львовэлектротранса, возгорание произошло в кабине водителя, вспыхнул высоковольтный щит.

Чтобы выяснить, что именно привело к поломке — начато служебное расследование.

В тему: В середине октября 2019 года во Львове прямо на ходу загорелся трамвай с пассажирами.

Тэги: Львов, пожар, общество, трамвай, ЧП, новости Украины

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