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Видео-Новости > В самом сердце Киева женщина на крутом внедорожнике создала два ДТП за несколько минут

В самом сердце Киева женщина на крутом внедорожнике создала два ДТП за несколько минут

Александр Панько
08.02.21 23:38
289
В самом сердце Киева женщина на крутом внедорожнике создала два ДТП за несколько минут

Главное: Во время непогоды в Киеве женщина на автомобиле Toyota создала два дорожно-транспортных происшествия в течении нескольких минут.

Детали: За время снегопада в Киеве зарегистрировано 248 сообщений о дорожно-транспортных происшествиях. Как сообщает Патрульная полиция Киева на своей странице в Facebook, сегодня на пересечении улиц Евгения Коновальца и Новогоспитальной из-за несоблюдения безопасной дистанции произошло незначительное ДТП между двумя автомобилями Toyota.

После происшествия водитель Toyota, которая двигалась позади, села за руль и совершила наезд на переднее транспортное средство. В результате второго ДТП, кроме автомобилей Toyota, механические повреждения получили также Lexus и Chevrolet.

Свои действия женщина объяснила тем, что после первого ДТП переволновалась и растерялась. Инспекторы оформили на нее два протокола по статье а о нарушении ПДД, повлекшем ДТП

В тему: В марте 2018 года в Киеве на проспекте Леся Курбаса из-за гололеда столкнулись сразу семь автомобилей.

Тэги: ДТП, Toyota, непогода, снегопад, криминал, новости Украины

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