Украинцам рассказали, от чего зависит начало вакцинации от коронавируса

Главное: Начало вакцинации от коронавируса в Украине зависит от сроков поставки вакцины. А для тех, кто переболел коронавирусом, вакцинация может быть отсрочена на несколько месяцев.

Детали: Главный санитарный врач Виктор Ляшко сегодня, 8 февраля, в ходе брифинга рассказал, от чего зависит точная дата начала вакцинации от коронавируса в Украине. Сейчас наше государство ожидает информацию о дате поставки препаратов.

«От чего зависит точная дата — от момента поставки вакцины в Украину... Ждем от ЮНИСЕФ информацию, когда в Украину будет транспортировки вакцины», — подчеркнул заместитель министра здравоохранения.

Также Ляшко рассказал, что вакцинация от COVID в Украине может быть отсрочена для тех, кто ранее переболел этой болезнью. Такая отсрочка может быть от 3 до 6 месяцев.

По его словам, Всемирная организация здравоохранения утверждает, что иммунитет от COVID сохраняется на срок от 3 до 6 месяцев у тех, кто переболел.

«Поэтому, когда мы говорим о том, что может быть рекомендация об отсрочке прививки на 3-6 месяцев людям, которые переболели, — мы говорим об ограниченном доступе к вакцине. И когда нужно выбрать, кому из медицинских работников нужно сделать прививку, то в первую очередь сделаем прививку тому, у кого в анамнезе нет перенесенной болезни», — отметил Ляшко.

Он добавил, что человек без иммунитета не защищен от коронавирусной болезни вообще.

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