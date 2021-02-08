Зеленский заявил, что готов вколоть себе вакцину, но только не российскую

Главное: Владимир Зеленский готов к вакцинации. Он собирается вколоть себе лекарство от COVID-19.

Детали: Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов сделать вакцину от COVID-19. Он хочет быть одним из первых.

Об этом он сказал на Всеукраинском форуме «Украина 30».

В частности, глава государства отметил: «Мы столкнулись с новой проблемой: это недоверие к прививкам и отказ от вакцинации значительной части населения. Это новый, но я считаю, что очень серьезный современный вопрос, который всем нам предстоит решить».

Он признался: «Я готов собственным примером, как и большинство мировых лидеров, показать людям, что вакцинация важна, она безопасна, она нужна».

Кроме этого Владимир Зеленский подчеркнул, что Украина договаривалась только с ведущими производителями вакцин, которые утверждены миром.

Также президент сказал: «Никакого подтверждения того, что «Спутник V» гарантированно дает результат, нет».

В тему: мы писали, что депутаты открыли Украину для вакцин, не прошедших клинические исследования.