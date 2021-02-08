В Хмельницкой области рабочий погиб жуткой смертью

Главное: На предприятии в Хмельницкой области произошел оползень. Погиб рабочий.
Детали: В минувшее воскресенье, 7 февраля, в селе Поляхова (Хмельницкая область) произошла трагедия. Тут на одном из предприятий погиб рабочий.
В ГСЧС сообщают, что произошел оползень в силосной яме, который накрыл трех сотрудников.
Два человека получили травмы, а еще один (1986 года рождения) скончался.
Сейчас делом занимаются правоохранительные органы.
Видео с места ЧП:
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