В Хмельницкой области рабочий погиб жуткой смертью

Главное: На предприятии в Хмельницкой области произошел оползень. Погиб рабочий.

Детали: В минувшее воскресенье, 7 февраля, в селе Поляхова (Хмельницкая область) произошла трагедия. Тут на одном из предприятий погиб рабочий.

В ГСЧС сообщают, что произошел оползень в силосной яме, который накрыл трех сотрудников.

Два человека получили травмы, а еще один (1986 года рождения) скончался.

Сейчас делом занимаются правоохранительные органы.

Видео с места ЧП:

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