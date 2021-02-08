Что нас ждет сразу после смерти?

На канале Фраза.юа стартует курс видеолекций, посвященный теме жизни после смерти. Сегодня многие ученые согласны с мнением, что смерти как таковой нет. А что есть? Вечная пустота и темнота, перерождение, цифровая матрица или что-то другое?

Курс начинаем с видеоцитат из самой знаковой книги, которая посвящена теме загробной жизни: работы иеромонаха Серафима (Роуза) «Душа после смерти».

В одной из глав своей книги Серафим (Роуз) анализирует внетелесный опыт американского бизнесмена Роберта Монро. Автор книги «Душа после смерти» приходит к выводу, что Монро ошибочно принял встречу с сатаной за встречу с «богом», а царство, в которое он попал сразу после смерти, ошибочно принял за «царство небесное», хотя на самом деле он оказался в обиталище демонов. По мнению Роуза, эти ошибки связаны с тем, что Монро не христианин и по этой причине не понимает сути происходящего во время его внетелесного опыта.