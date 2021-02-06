На Киевщине мужчина убил мать четверых детей, расчленил тело и сжег голову и конечности в печке

Главное: 48-летний житель Киевской области в ходе ссоры убил свою сожительницу, после чего расчленил ее тело и сжег голову в печи.

Детали: В Киевской области во время ссоры мужчина ударил сожительницу, в результате чего женщина упала на острый металлический выступ и потеряла сознание. Как сообщает Отдел коммуникации полиции Киевской области, по данным следствия, после смерти женщины злоумышленник несколько раз возвращался к умершей для того, чтобы расчленить тело.

В итоге голову и конечности он сжег, а тело утопил в водоеме.

Во время обыска полицейские обнаружили и изъяли ряд вещественных доказательств, направили их для проведения соответствующих экспертиз.

48-летнего злоумышленника задержали. Он сознался в содеянном сознался и дал правдивые показания. Выяснилось, что женщину он убил из-за того, что она постоянно требовала от него деньги.

У погибшей остались сиротами четверо детей.

По данному факту возбуждено уголовное производство по статье об умышленном убийстве. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.

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