Голодный тигр не оставил ни одного шанса работнику зоопарка на Черниговщине

Главное: В одном из зоопарков Черниговской области тигр на смерть загрыз 48-летнего работника.

Детали: Тигр насмерть загрыз работника Менского зоопарка в Черниговской области, когда тот собирался его покормить. Как сообщает Сектор коммуникации местной полиции, от полученных ранений мужчина 1973 г. р. скончался на месте происшествия еще до приезда медиков.

На данный момент правоохранители устанавливают все обстоятельства гибели сотрудника зоопарка. Возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью, повлекшем смерть человека.

Виновным может грозить до восьми лет лишения свободы.

В тему: 20 февраля 2012 года в киевском зоопарке тигр напал на человека. Тогда в зоопарке заявили, что их сотрудник ошибочно зашел в вольер с тигром.

В начале 2018 года в домашнем зверинце бизнесмена в Подмосковье пантера насмерть загрызла украинца, который, по предварительным данным, ухаживал там за животными.