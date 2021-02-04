Появилось видео с места жуткого ДТП в Африке, в котором погибли десятки людей

Главное: В ДТП в Гане погибли не менее двадцати человек. Тут столкнулись два автобуса.

Детали: Гану потрясло страшное ДТП. Тут на одном из шоссе между городами Кумаси и Тамале произошло лобовое столкновение двух пассажирских автобусов.

В аварии погибли не менее двадцати людей.

Также сообщается о десятках пострадавших.

Сейчас местные копы выясняют причины случившегося. Скорее всего один из водителей просто уснул за рулем, после чего машина вылетела на встречную полосу.

Опубликовано видео с места инцидента:

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