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Видео-Новости > Страшный пожар в Запорожье унес жизни лечившихся от ковида

Страшный пожар в Запорожье унес жизни лечившихся от ковида

Александр Панько
04.02.21 10:06
196
Страшный пожар в Запорожье унес жизни лечившихся от ковида

Главное: В результате пожара в инфекционной больнице Запорожья погибли 4 человека, трое из них были подключены к аппаратам ИВЛ.

Детали: В Запорожье в ночь на четверг, 4 февраля, загорелся один из корпусов областной инфекционной больницы. Как сообщает пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, в результате пожара погибли трое пациентов и молодая врач.

Ведомство также опубликовало видео с места происшествия на своем канале в YouTube.

Как сообщает «Укринформ» со ссылкой на председателя Запорожской областной государственной администрации Александра Старуха, возгорание произошло на первом этаже в реанимации, в одной из палат на площади 20 м². «Во время ликвидации были спасены 8 человек, но найдено 4 тела: врач, молодая девушка 1994 года рождения, и трое пациентов», — рассказал он.

Причина пожара устанавливается. По факту происшествия соответствующими органами ведется расследование.

От ГУ ГСЧС привлекалось 16 единиц техники, 60 спасателей.

Как сообщает пресс-служба ОГА, создана комиссия по расследованию причин пожара. В ближайшее время все больницы области, принимающие больных COVID-19, будут проверены на предмет пожарной безопасности.

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил на своей странице в Facebook, что вылетает в Запорожье. «Причины возгорания корпуса выясняют правоохранители, по результатам расследования виновные в этой трагедии будут привлечены к ответственности по закону. Сейчас я в срочном порядке вылетаю в Запорожье с целью установления фактических обстоятельств трагедии», — написал он.

Скриншот сообщения Максима Степанова в Facebook

В то же время, по данным Генерального прокурора Ирины Венедиктовой, «в реанимационном боксе COVID-отделения погибли три пациентки и анестезиолог». «Женщинам было 91, 76 и 64 года, врачу — 26. Все больные находились на аппаратах ИВЛ. Предварительная причина гибели — отравление угарным газом», — написала она на своей странице в Facebook.

Допрошены 5 человек. Следственные действия продолжаются, осмотр места происшествия проводится с привлечением криминалистической лаборатории ГУНП в Запорожской области, специалистов экспертной службы Запорожского научно-исследовательского экспертно-криминалистического центра МВД Украины и ГСЧС.

Скриншот сообщения Ирины Венедиктовой в Facebook

Информацию о пожаре уже также прокомментировал президент Украины Владимир Зеленский на канале Офиса президента в Telegram. «Самое страшное, что эта трагедия произошла в больнице, в месте, где людям дарят здоровье. Теперь же трое пациентов и молодая врач там погибли. Есть пострадавшие. Мои искренние соболезнования. Государство будет исправлять эту ситуацию, чтобы предотвратить подобное в будущем», — написал глава государства, выразив соболезнования всем, кто потерял родных и близких.

Скриншот сообщения Офиса президента в Telegram

В тему: 21 января 2021 года в двухэтажном жилом доме в Харькове, предварительно переоборудованном под дом престарелых, возник пожар на втором этаже. Прибывшие на место происшествия пожарные обнаружили тела 15 человек.

В тот же день полиция задержала четырех подозреваемых. Выяснилось, что пансионат действовал с нарушением норм закона и безопасности и он был не единственный.

Президент Украины Владимир Зеленский объявил 23 января днем всеукраинского траура.

Тэги: болезнь, Запорожье, пожар, трагедия, здоровье, криминал, Максим Степанов, новости Украины, Ирина Венедиктова, коронавирус

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