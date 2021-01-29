На Запорожье школьник пережил клиническую смерть прямо посреди урока

Главное: Ученик пережил клиническую смерть в одной из школ на Запорожье. Его спас учитель. Причины случившегося не ясны.

Детали: В одной из школ Запорожской области подросток пережил клиническую смерть во время урока. Как сообщает «1+1», сердце подростка до приезда «скорой помощи» останавливалось трижды. Реанимировать его удалось школьному учителю.

По словам родителей, мальчик до сих пор не страдал никакими хроническими заболеваниями. Резкое ухудшение самочувствия наблюдалось у школьника впервые.

В настоящее время за его жизнь борются врачи в стационаре. Медики полагают, что он бы не выжил без экстренной помощи со стороны педагога.

Причина клинической смерти до сих пор не установлена. Школьника погрузили в искусственный сон, и сейчас он находится на искусственной вентиляции легких.

В тему: 6 сентября 2018 года в с. Пятидни на Волыни во время урока физкультуры умерла первоклассница.