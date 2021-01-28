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Видео-Новости > В киевской реке нашли тело военнослужащего из Винницы

В киевской реке нашли тело военнослужащего из Винницы

Александр Панько
28.01.21 13:32
365
В киевской реке нашли тело военнослужащего из Винницы

Главное: В Киеве в реке Лыбидь нашли тело 25-летнего военнослужащего из Винницкой области, который пропал еще в начале января после встречи с сослуживцами.

Детали: В полицию Киева обратилась жительница Винницкой области с заявлением об исчезновении ее сына. Как сообщает полиция Киева на своей странице в Facebook, по словам женщины, он перестал выходить на связь в начале января.

Пропавшего парня искали более 10 дней круглосуточно, были привлечены оперативники, участковые, кинологи с собаками, военнослужащие Национальной гвардии, водолазы Государственной службы по чрезвычайным ситуациям и спасатели.

В итоге благодаря записям камер видеонаблюдения правоохранители установили место, где мужчина провожал на поезд своих друзей по службе, после чего исчез.

Опросив свидетелей наряды полиции отрабатывали возможные маршруты движения пропавшего и установили, что его видели неподалеку от реки Лыбидь.

Несмотря на низкую температуру, водолазы погружались в водоем, а кинологи со служебными собаками тщательно обследовали прилегающие территории. В результате тело 25-летнего военнослужащего нашли в водоеме.

По данному факту начато уголовное производство по статье об умышленном убийстве.

Полицейские продолжают устанавливать обстоятельства происшествия.

Скриншот сообщения полиции Киева в Facebook

В тему: В середине 2021 года двое военнослужащих забили до смерти своего сослуживца. О причинах их поступка ничего не известно, кроме того, что перед совершением преступления они совместно с пострадавшим распивали спиртные напитки.

Тэги: Киев, убийство, река, военнослужащий, криминал, Винницкая область, Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям, новости Украины, Лыбидь

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