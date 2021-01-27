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Видео-Новости > Киберполиция разоблачила группу хакеров, облегчивших мировые банки на 2,5 млрд долларов

Киберполиция разоблачила группу хакеров, облегчивших мировые банки на 2,5 млрд долларов

Александр Панько
27.01.21 15:56
784
Киберполиция разоблачила группу хакеров, облегчивших мировые банки на 2,5 млрд долларов

Главное: В Украине разоблачена группировка хакеров, на протяжении 7 лет похищавшая личные данные с банковских счетов в Великобритании, Германии, Швейцарии, США и др. В результате такой деятельности банкам нанесен ущерб на сумму $2,5 млрд.

Детали: Киберполиция разоблачила транснациональную группировку хакеров, подозреваемую в распространении одного из самых опасных в мире компьютерных вирусов «EMOTET». Как сообщает Департамент киберполиции Национальной полиции Украины, с помощью вирусного программного обеспечения осуществляли массовые вмешательства в работу серверов частных и государственных учреждений стран Европы и Соединенных Штатов Америки.

По данным следствия, группа хакеров из Украины с 2014 года, используя вредоносное программное обеспечение — так называемый вирус-шифровальщик («банковский троян»), предназначенный для кражи персональных данных — паролей, логинов и платежных данных, осуществляла массовые вмешательства в работу серверов частных и государственных банковских учреждений Великобритании, Германии, Австрии, Швейцарии, Нидерландов, Литвы и США.

Инфраструктура «EMOTET» включала серверы, расположенные по всему миру, и фактически была БОТ-сетью. «Вирус» распространялся путем спам-рассылок, через документы Word, Excel и т. д.

Электронные письма выглядели как предупреждение о безопасности учетной записи, приглашение на вечеринку и даже как предостережение от распространения COVID-19.

Проникнув в программное обеспечение, вирус использовал «инфицированную» технику для дальнейшей рассылки, а также устанавливал на устройство дополнительные вирусы. В результате вредоносное программное обеспечение похищало персональные данные пользователей, в том числе пароли, логины, историю браузера, платежные и банковские данные и тому подобное. В дальнейшем злоумышленники перечисляли деньги на свои подконтрольные счета.

Следователи разоблачили двух граждан Украины, которые обеспечивали надлежащую работу инфраструктуры распространения вируса и поддерживали его бесперебойную деятельность.

В настоящее время подтверждено, что вирус нанес ущерб банкам и финансовым учреждениям США и Европы на 2,5 миллиарда долларов.

Киберполицейских совместно с правоохранителями иностранных государств одновременно провели обыски на территории Украины, Нидерландов, Германии, Франции, Литвы, Канады, США и Великобритании.

По результатам изъято серверное оборудование, компьютерная техника, носители информации, содержащие сведения о компании, на которые осуществлялись кибератаки. Также изъяты банковские карточки, деньги, «черновые» записи с паролями, логинами и ключами к закриптованих сервисов.

Отмечается, что в настоящее время полностью заблокирована деятельность БОТ сети «EMOTET», которая располагалась на более чем 90 серверах в разных странах мира.

Злоумышленникам грозит до 12 лет заключения.

В тему: Летом 2005 года отделом по борьбе с правонарушениями в сфере высоких технологий Управления по борьбе с экономической преступностью МВД Украины был задержан Дмитрий Голубов — хакер, подозреваемый в создании одной из крупнейших транснациональных интернет-организаций, воровавшей деньги с банковских счетов.

13 августа 2009 года в Киеве была задержана группа реализаторов электронных программ, предназначенных для несанкционированного вмешательства в работу автоматизированных систем и компьютерных сетей.

В феврале 2010 года в Киеве Служба безопасности Украины разоблачила деятельность преступной группы, которая осуществляла хакерские атаки на банковские компьютерные сети и незаконно списывала денежные средства со счетов юридических и физических лиц.

В ноябре 2017 года сотрудники СБУ совместно с прокуратурой разоблачили в Киеве хакерскую группировку, участники которой похищали деньги клиентов с банковских карт.

В феврале 2018 года киберполиция Украины задержала организатора международной преступной платформы «Avalanche», которая ежедневно инфицировала по всему миру до полумиллиона компьютеров. Сеть работала 7 лет, ее ликвидации были задействованы правоохранители 30 стран.

Осенью того же года СБУ заявила о задержании руководителя международной хакерской группировки, жертвами которой стали клиенты банков в 20 странах мира.

Тогда же во Львовской области задержали 42-летнего хакера, который атаковал около двух тысяч компьютеров в полусотне стран мира.

Тэги: банк, хакер, криминал, ущерб, Киберполиция, новости Украины

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