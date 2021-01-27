В центре Харькова две женщины убивали собак и кормили ими детей

Главное: В центре Харькова правоохранители обнаружили квартиру, забитую мусором и экскрементами. По данным свидетелей, двое женщин и трое детей, живших в ней, питались собаками, которых выращивали здесь же.

Детали: Полицейские Харькова открыли уголовное производство по факту невыполнения обязанностей по уходу за детьми. Как сообщает Отдел коммуникации полиции Харьковской области, утром 21 января в полицию поступило сообщение о том, что в квартире, расположенной на втором этаже дома по улице Рымарской слышно как плачет ребенок и зовет на помощь.

Также заявитель сообщил, что попасть в указанную квартиру он не смог из-за завалов мусора в подъезде.

На место выехали следственно-оперативная группа, сотрудники сектора ювенальной превенции Харьковского районного управления полиции № 3, представители службы по делам детей, центра социальных служб семьи и молодежи.

Прибыв на место происшествия правоохранители выяснили, что в указанной квартире проживают женщины 57 и 30 лет, а также трое детей 2, 6 и 11 лет. В отношении старшей девочки в полицию ранее уже поступали письма из Управления образования Шевченковского района о том, что ребенок не ходит в школу. Также поступала информация из службы по делам детей об этой семье, дети которой оказались в сложных жизненных обстоятельствах.

По словам инспектора ювенальной превенции Управления превентивной деятельности ГУНП в Харьковской области Александра Сало, сотрудники коммунального предприятия «Жилкомсервис» вывезли мусор. А полицейские изъяли из опасной среды 11-летнюю девочку. Других двух детей полицейские направили в детскую больницу.

По данному факту возбуждено уголовное производство по статье о злостном невыполнении обязанностей по уходу за ребенком или за лицом, в отношении которого установлена ​​опека или попечительство. Подозреваемым грозит до 5 лет лишения свободы.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на очевидцев, квартира в центре города была полностью завалена мусором, так что сотрудники полиции еле открыли дверь. «Мама, бабушка, дети, 4 собаки какали и писали там, где живут. На улицу не выходили. Собак убивали в квартире и ели их», — рассказывают свидетели.