Депутаты разрешили изменять Конституцию и территорию Украины на референдуме

Главное: Верховная Рада приняла закон о Всеукраинском референдуме. В соответствии с ним на референдум могут выставляться вопросы, в том числе связанные с изменением Конституции и территории Украины.
Детали: Верховная Рада Украины поддержала во втором чтении и в целом законопроект № 3612 о народовластии путем Всеукраинского референдума. Как сообщает Цензор.НЕТ, в ходе заседания 26 января за документ проголосовали 255 народных депутатов.
Как говорится в тексте законопроекта ко второму чтению, предметом всеукраинского референдума могут быть вопросы:
— утверждения закона о внесении изменений в разделы I, III, XIII Конституции Украины;
— общегосударственного значения;
— об изменении территории Украины;
— о прекращении действия законов Украины или отдельных их положений.
При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фразу.юа», размещенной не ниже третьего абзаца.
Юридическую поддержку проекту предоставляет адвокат Вячеслав Соколов.
Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.