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Видео-Новости > Депутаты разрешили изменять Конституцию и территорию Украины на референдуме

Депутаты разрешили изменять Конституцию и территорию Украины на референдуме

Александр Панько
26.01.21 15:57
65
Депутаты разрешили изменять Конституцию и территорию Украины на референдуме

Главное: Верховная Рада приняла закон о Всеукраинском референдуме. В соответствии с ним на референдум могут выставляться вопросы, в том числе связанные с изменением Конституции и территории Украины.

Детали: Верховная Рада Украины поддержала во втором чтении и в целом законопроект № 3612 о народовластии путем Всеукраинского референдума. Как сообщает Цензор.НЕТ, в ходе заседания 26 января за документ проголосовали 255 народных депутатов.

Как говорится в тексте законопроекта ко второму чтению, предметом всеукраинского референдума могут быть вопросы:

— утверждения закона о внесении изменений в разделы I, III, XIII Конституции Украины;

— общегосударственного значения;

— об изменении территории Украины;

— о прекращении действия законов Украины или отдельных их положений.

Как сообщает «Украинская правда», не могут быть предметом референдума вопросы, которые:

— противоречат Конституции и общепризнанным принципам и нормам международного права;

— направлены на ликвидацию независимости Украины, нарушение ее суверенитета и территориальной целостности, создание угрозы нацбезопасности, разжигание вражды;

— законопроекты по вопросам бюджета, налогов и амнистии;

— отнесены законодательством к ведению органов правопорядка, прокуратуры или суда.

Проект закона также расширяет круг субъектов процесса референдума, как сторонников, так и оппонентов вопроса всеукраинского референдума. Ими могут быть как политические партии, так и общественные организации.

Кроме того, законопроект определяет возможность введения электронных процедур при организации и проведении всеукраинского референдума, в том числе электронных голосований.

Всеукраинский референдум об утверждении изменений в Конституцию назначается президентом, касательно изменения территории Украины — Верховной Радой.

Всеукраинский референдум по народной инициативе провозглашается указом президента (по требованию не менее 3 миллионов граждан Украины, имеющих право голоса.

Вопрос всеукраинского референдума должен иметь четкую и понятную формулировку, не допускает различных толкований, и ответ на него должен быть «да» или «нет».

Всеукраинский референдум не может назначаться или проводиться в случае введения в Украине или в отдельных ее местностях военного или чрезвычайного положения.

Контроль за соответствием Конституции вопросов всеукраинского референдума осуществляет Конституционный суд.

В тему: В ноябре 2019 года президент Украины Владимир Зеленский заявил, что вопрос возможности покупки земли иностранцами будет вынесен на Всеукраинский референдум.

Тэги: Верховная Рада Украины, законопроект, политика, референдум, новости Украины

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