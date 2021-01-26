Депутаты разрешили изменять Конституцию и территорию Украины на референдуме

Главное: Верховная Рада приняла закон о Всеукраинском референдуме. В соответствии с ним на референдум могут выставляться вопросы, в том числе связанные с изменением Конституции и территории Украины.

Детали: Верховная Рада Украины поддержала во втором чтении и в целом законопроект № 3612 о народовластии путем Всеукраинского референдума. Как сообщает Цензор.НЕТ, в ходе заседания 26 января за документ проголосовали 255 народных депутатов.

Как говорится в тексте законопроекта ко второму чтению, предметом всеукраинского референдума могут быть вопросы:

— утверждения закона о внесении изменений в разделы I, III, XIII Конституции Украины;

— общегосударственного значения;

— об изменении территории Украины;

— о прекращении действия законов Украины или отдельных их положений.