Японцы создали очень полезного робота

Главное: Необычный робот был создан в Японии. Появилось видео.

Детали: Японцы создали робота-помощника. Он должен работать в садах, собирая фрукты с деревьев.

Его создатели говорят, что их «машина» имеет манипулятор с тремя пальцами, которыми способен срывать фрукты с веток.

При этом устройство установлено на автономном гольфкаре.

Также отмечается: «Искусственный интеллект определяет степень зрелости плодов по цвету и другим параметрам».

В тему: в Китае два робота поссорились из-за желания услужить человеку.