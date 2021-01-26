Японцы создали очень полезного робота

Главное: Необычный робот был создан в Японии. Появилось видео.
Детали: Японцы создали робота-помощника. Он должен работать в садах, собирая фрукты с деревьев.
Его создатели говорят, что их «машина» имеет манипулятор с тремя пальцами, которыми способен срывать фрукты с веток.
При этом устройство установлено на автономном гольфкаре.
Также отмечается: «Искусственный интеллект определяет степень зрелости плодов по цвету и другим параметрам».
В тему: в Китае два робота поссорились из-за желания услужить человеку.