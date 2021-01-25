США потрясла страшная бойня – погибло немало людей

Главное: США потрясла кровавая перестрелка. Погибли пять человек.

Детали: Пять человек стали жертвами перестрелки в Индианаполисе (штат Индиана). Подробности поведала местная полиция.

Копы говорят, что бойня произошла в одном из домов города посреди ночи.

На месте преступления правоохранители обнаружили пять трупов и раненного подростка.

Среди погибших оказалась беременная женщина.

Сейчас делом занялись в ФБР. Идут поиски преступников и устанавливаются их мотивы.

В тему: ранее мы писали, что на американской пивоварне произошла кровавая бойня.