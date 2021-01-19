Опубликовано видео последствий сильнейшего землетрясения в Аргентине и Чили

Главное: Мощное землетрясение произошло в Аргентине и Чили. Опубликовано видео последствий.

Детали: В Аргентине и Чили произошло землетрясение, его магнитуда колебалась в пределах 6,4-6,6. Толчки фиксировали на глубине более десяти километров.

Все произошло ночью.

Специалисты говорят, что эпицентр землетрясения находился в 36-ти километрах к юго-западу от аргентинского департамента Посито.

Пока уточняются данные о пострадавших и возможных жертвах.

Местные жители же публикуют видео последствий подземных толчков.

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