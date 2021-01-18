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Видео-Новости > У берегов Турции за считанные минуты затонул сухогруз с украинцами на борту. Спаслись не все

У берегов Турции за считанные минуты затонул сухогруз с украинцами на борту. Спаслись не все

Александр Панько
18.01.21 09:29
199
У берегов Турции за считанные минуты затонул сухогруз с украинцами на борту. Спаслись не все

Главное: 17 января возле берегов турецкой провинции Айдын за считанные минуты затонул сухогруз Arvin, на борту которого находились десять украинцев и двое иностранцев. В результате катастрофы погиб один человек, еще пятеро моряков разыскиваются.

Детали: У берегов Турции в акватории Черного моря потерпел крушение сухогруз ARVİN. Изначально сообщалось, что он шел под флагом РФ, однако позже стало известно, что судно под флагом Палау перевозило грузы из Грузии в Болгарию. Как сообщает Цензор.НЕТ, его экипаж преимущественно состоял из граждан Украины.

В ходе поисково-спасательной операции на данный момент удалось спасти 6 членов команды и найти тело одного погибшего. Судьба еще 5 моряков остается неизвестной.

Видео инцидента опубликовало Anadolu на своей странице в Twitter.

Как сообщает «Укринформ» со ссылкой на спасшихся членов экипажа, судно затонуло буквально за 5 минут. Из-за плохих погодных условий они не двигались по маршруту, а стали на якорь и ожидали, что волны будут достигать 3,5 — 4 метра. «Ветер начал набирать силу с 11:00-11:30, волны достигали 6 метров. На корабле услышали хруст, тогда был объявлен сигнал тревоги. Сигнал о том, что судно тонет, был отправлен в 12:20. Судно затонуло быстро, примерно за 5 минут», — рассказал очевидец.

Известно, что среди экипажа были моряки, для которых этот рейс был первым. Были и те, кто на этом судне уже работал по несколько контрактов.

Видео со спасенными моряками публикует канал Euronews в YouTube.

Посол Украины в Турции Андрей Сибига вместе с консулом уже посетили спасшихся украинцев. «Провели совещание с руководством региона, обсудили ход проведения продолжающихся поисково-спасательных операций и поблагодарили турецкую сторону за всестороннее содействие», — сообщается на официальной странице посольства в Twitter.

Скриншот сообщения Посольства Турции в Украине в Twitter

В комментарии «Суспильному» Сибига уточнил, что гражданство погибшего мореплавателя пока неизвестно. При этом из шести спасшихся пятеро являются гражданами Украины.

«На сегодняшний день найдено одно тело. Еще по пяти морякам ведутся спасательно-поисковые работы. Очень сложные условия на море сейчас. Я не могу вам подтвердить, один погибший — украинец ли, потому что еще не проведена процедура опознания», — рассказал посол.

По его данным, к месту аварии направили вертолет и спасательное судно с командой водолазов, а Минобороны Турции приняло решение направить туда дополнительный корабль.

Издание также опубликовало имена спасенных членов экипажа:

1. Геннадий Кравченко (HENNADİİ KRAVCHENKO), 24 года, гражданин Украины.

2. Владслав Затерка (VLADYSLAV ZATERKA), 20 лет, гражданин Украины.

3. Александр Перкатий (OLEKSADR PERKATY), 51 год, гражданин Украины.

4. Виталий Мережко (VİTALİ MEREZHKO), 35 лет, гражданин Украины.

5. Виталий Качур (VİTALİ KACHUR), 23 года, гражданин Украины.

Гражданин РФ — Николай Кринов (NİKOLAİİ KRİNOV), 44 года.

Телефон горячей линии для родственников пострадавших моряков (90) 539 550 98 98.

Справка: Сухогруз Arvin был построен в 1975 году в Словакии. Тип — Волго-Балт. На момент катастрофы его владельцем была компания Arvin Shipping LTD из Белиза, а оператором украинская компания Tesoro Marine (Одесса).

Тэги: Украина, Россия, Турция, кораблекрушение, Черное море, экипаж, спасение, новости Украины, Андрей Сибига

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