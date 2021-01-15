Участники «тарифного майдана» ворвались в здание Житомирского облсовета

Главное: Недовольные тарифами жители взяли штурмом облсовет в Житомире.

Детали: В Житомире недовольные повышением тарифов на коммунальные услуги местные жители ворвались в здание областного совета. Видео штурма опубликовал на своей странице в Facebook Владимир Михалец.

«Если депутаты не понимают проблем своих избирателей, тогда избиратели идут к ним», — написал он.

В тему: 24 декабря 2020 года Нацкомиссия, осуществляющая госрегулирование в сферах электроэнергетики и коммуслуг приняла решение о повышении тарифов на отопление для населения в 2021 году.

Кроме того, с 1 января 2021 года украинцы будут платить за электроэнергию по тарифу 1,68 грн/кВт час без учета первых 100 кВт.