В ОП недовольны переговорами Минздрава по вакцине от коронавируса

Главное: Министерство здравоохранения затягивает процесс закупок вакцины от коронавируса. К переговорному процессу подключается Офис президента.

Детали: В команде президента Украины Владимира Зеленского недовольны переговорным процессом министра здравоохранения Максима Степанова по поводу вакцин от коронавируса. В этот процесс активно включился Офис президента. Об этом сообщил источник «РБК-Украина», говорится в материале «Стали в очередь. Почему Украина еще не начала вакцинацию против COVID-19».

По словам собеседника, компании Pfizer и Moderna восемь месяцев ожидали каких-либо запросов от Минздрава.

«С AstraZeneka есть другая проблема: их представительство в Украине принадлежит россиянам, это осложняет переговоры из-за политической составляющей», — сказал источник.

Сейчас ОП подключился к процессу переговоров, всем украинским послам поручили вести переговоры.

«Также сейчас есть надежда, что с нами поделится ЕС, как это сделала Румыния, поделившись препаратами с Молдовой», — добавил источник.

Профильный заместитель главы Офиса президента Юлия Соколовская подтвердила, что вопросом поставки вакцины в Украину занимаются на разных уровнях, в том числе и в ОП.

Такие разговоры велись с президентами Франции, Литвы и Португалии. К переговорному процессу также привлечены вице-премьер-министр Ольга Стефанишина и украинские посольства, добавила Соколовская.

В ГП «Медицинские закупки Украины» заявляли, что Министерство здравоохранения затягивает согласование закупки еще одной COVID-вакциной. Речь идет о препарате индийско-американского производства Novavax.

Так ответили на запрос народного депутата от «Голоса» Александры Устиновой в «Медзакупках Украины».

В свою очередь премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что страна подписала контакты на поставку миллион доз вакцин от коронавируса. До конца года вакцинируются все желающие.

По его словам, в ближайшее время Украина получит более 8 доз вакцин в рамках программы COVAX.

«Украина фактически на сегодня подписала контракты на очень много... это миллионы доз вакцин, которых будет достаточно, чтобы провакцинировать всех желающих в этом году», — заявил Шмыгаль.

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