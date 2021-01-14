На улице немецкого города появились мобильные рефрижераторы для хранения гробов умерших от коронавируса

Главное: В Нюрнберге появились мобильные рефрижераторы для хранения трупов. Местные крематории не справляются с числом скончавшихся из-за осложнений коронавирусной болезни COVID-19.

Детали: Власти Нюрнберга поставили пять холодильных установок для складывания гробов с умершими от коронавируса. Как сообщает Lenta.ru со ссылкой на главу администрации местного кладбища, за день в городе хотят кремировать около сотни тел, в то время как место есть только для 50.

На видео, опубликованном на канале Ruptly в YouTube, можно видеть гробы и красные наклейки с надписью «Заразно».

Как утверждается, прежде чем переместить гробы в контейнеры с холодильниками, их обрабатывают.

Как сообщает «Европейская правда» со ссылкой на Институт Роберта Коха, за последние сутки в Германии зафиксирован новый максимум смертей от коронавируса — 1244 чел.

В тему: По словам главы немецкого Института Роберта Коха Лотара Вилера, глобальная пандемия коронавируса будет взята под контроль до конца 2021 года. Однако для этого необходимо соблюдать противоэпидемические меры для снижения числа инфицированных.