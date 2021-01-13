Цены на газ в Украине снизятся уже с февраля

Главное: Уже с февраля цена газа для бытовых потребителей в Украине существенно снизится и составит 6,99 гривен за кубический метр.

Детали: Кабинет министров Украины введет государственное регулирование цен на газ для бытовых потребителей, оно будет действовать во время карантина или до конца текущего отопительного сезона. Об этом сказал премьер-министр Денис Шмыгаль во время заседания правительства.

По его словам, во время карантина цена не будет превышать 6,99 гривен за кубометр.

Как отметил Шмыгаль, цены ограничиваются в связи с карантином, а также в связи с резким и непомерным ростом биржевых цен на газ в зимние месяцы.

«Предложенная цена, которая установится — 6,99 гривен за кубометр», — сказал он и добавил, что эта цена будет действовать для всех бытовых потребителей до конца карантина или отопительного сезона.

По его словам, такая цена является существенным понижением тарифа, в то время, как некоторые облгазы уже продавали газ от 10 гривен за кубометр.

«Если ничего не делать, то уже в следующем месяце цена на газ уже была бы 12 гривен и выше. Потому, понимая эти риски, даю поручение министерствам безотлагательно подготовить проект постановления о введении госрегулирования цен на газ на период карантинных ограничений с целью защитить бытовых потребителей от чрезмерного повышения цен», — сказал Шмыгаль.

И. о. министра энергетики Юрий Витренко добавил, что цены на газ в Украине для бытовых потребителей будут снижены с февраля 2021 года.

«То есть с 1 февраля все потребители Украины будут платить существенно меньше природный газ. Могу сказать, что, по нашим данным, средняя цена на газ в Украине в январе была выше, чем 9 600 гривен (за тысячу кубометров). Соответственно, цена будет снижена в среднем для населения Украины до 6 999 гривен», — уточнил он.

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Также в Кабмине обещали скорое снижение цен на газ.