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Видео-Новости > Киевлянам обещают не поднимать тарифы на тепло и горячую воду

Киевлянам обещают не поднимать тарифы на тепло и горячую воду

Агата Кловская
13.01.21 14:58
736
Киевлянам обещают не поднимать тарифы на тепло и горячую воду

Главное: Мэр Киева Виталий Кличко обещает, что жители столицы и дальше будут платить по тарифам 2019-го года.

Детали: Тарифы на горячую воду и отопление в Киеве не изменятся. Этот вопрос поднимается каждый отопительный сезон, заявил сегодня, 13 января, во время онлайн брифинга столичный голова Виталий Кличко.

«Увеличивается стоимость электроэнергии и газа, которые являются основными составляющими для производства тепла и снабжения горячей водой. И это является причиной для пересмотра тарифов на тепло и горячую воду. Киев имеет обоснованные и утвержденные расчеты. Но в этот отопительный сезон стоимость услуг на отопление и горячее водоснабжение не изменится. Жители многоквартирных домов будут платить за коммунальные услуги по тарифам еще 2019 года», — отметил Кличко.

По его словам, киевляне сегодня могут повлиять на суммы в платежках за коммуналку. Так, почти 800 домов уже воспользовались городскими программами по энергосбережению. Термомодернизация домов позволяет уменьшить расходы за коммунальные услуги в 2-3 раза.

«И столица продолжает воплощать такие программы. На 2021 год мы выделили из бюджета более 150 млн гривен на мероприятия по энергосбережению. Подробнее узнать, как можно присоединиться к городским программам, можно на сайте КГГА», — подчеркнул Кличко.

В тему: Украинцам назвали два способа, которые позволят «существенно» снизить тарифы на газ.

Также в Кабмине обещают скорое снижение цен на газ.

Тэги: Киев, общество, тарифы, отопление, горячая вода

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