Степанов рассказал, в каком случае производитель вакцины от коронавируса вернет Украине деньги

Главное: Министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что компания-производитель вакцины от коронавируса может вернуть Украине деньги. Случится это в том случае, если эффективность препарата будет менее 70%.

Детали: Министерство здравоохранения Украины при заключении договора о поставках китайской вакцины против коронавируса компании Sinovac заложило требование к ее эффективности на уровне не менее 70%. Об этом заявил на брифинге министр здравоохранения Максим Степанов.

По его словам, если ее эффективность будет меньшей, компания-производитель компенсирует Украине все потраченные средства на закупку данной вакцины.

Степанов отметил, что для утверждения вакцины большинством медицинских регуляторов мира, в том числе и Всемирной организацией здравоохранения, ее эффективность должна составлять выше 50%. При этом Украина подняла этот порог.

«Эффективность продукции на момент поставки должна быть подтверждена на уровне не менее 70%. Соответствующий анализ должен быть подтвержден от компании-производителя. Если компания не будет соответствовать этим стандартам, то она возмещает средства в полном объеме. Финансово мы полностью защищены и у нас есть банковская гарантия на эти вещи», — заявил Степанов.

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В Украине могут появиться специальные свидетельства о прохождении вакцинации от коронавируса. Впрочем, для этого необходимо вакцинироваться одобренными ВОЗ препаратами, а сегодня такое разрешение получили только компании Pfizer и BioNTech.