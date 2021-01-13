В России водитель маршрутки переключал передачи... шваброй

Главное: Пассажиры маршрутки молились, чтобы сцепление «совсем не навернулось». Сотрудники ГИБДД обещают разобраться.

Детали: В России, по дороге из Правдинска в Калининград, водитель автобуса переключал передачи предметом, похожим на швабру. Двигатель автобуса при этом издавал страшный скрежет. Соответствующее видео публикуют пользователи социальных сетей.

Как отмечается, ситуация произошла во время рейса автобуса № 173 во вторник, 12 января.

«Несмотря на то, что я атеист, ехала и молилась, чтобы сцепление совсем не навернулось», — прокомментировал видео его автор.

Как принято, мнения просмотревших ролик разделились. Многие выразили поддержку находчивому водителю, который сумел найти способ справиться с поломкой и доставил пассажиров в пункт назначения.

Позже стало известно, что сотрудники ГИБДД оперативно отреагировали на появление ролика и сообщили, что «занимаются» вопросом.



«Сотрудники полиции начали проверку спустя 10 минут после того, как видео появилось в одном из пабликов в интернете, в настоящее время выясняются все обстоятельства», — приводит данные областного управления ГИБДД «РИА» Новости.

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