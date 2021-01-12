В Полтаве произошла перестрелка. Выезды из города перекрыты

Главное: В результате стрельбы на улице Нижнемлинской в Полтаве один человек получил ранения. Сотрудники полиции перерыли все выезды из города.

Детали: В Полтаве на улице Нижнемлинской произошла перестрелка, в результате инцидента пострадал человек. Об этом сообщает пресс-служба полиции в Полтавской области.

Как уточнили в ведомстве, во время конфликта между мужчинами один из них получил огнестрельное ранение. Пострадавшего госпитализировали.

«Сейчас полиция устанавливает обстоятельства инцидента и причастных к нему лиц», — говорится в сообщении пресс-службы.

Местное издание «Полтавщина» сообщает, что в Полтаве произошла перестрелка между вооруженными людьми.

Полиция перекрыла все выезды из города.

В тему: В начале декабря минувшего года четверо подростков из Запорожья устроили стрельбу на остановке общественного транспорта. После того, как их отпустила полиция, они попытались ограбить три магазина.