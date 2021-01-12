В небе над Камчаткой эпично взорвался метеор

Главное: В Сети появилось видео метеора, взорвавшегося над Камчаткой. Перед тем как сгореть, он почти минуту двигался в плотных слоях атмосферы.

Детали: В атмосфере Земли над Камчаткой произошло разрушение метеорита. Как видно на видео, опубликованном местными СМИ, водитель едет по пригородной дороге в ночное время, когда в небе загорается яркий объект. Он пролетает сквозь облака, в конце вспыхивает и тут же затухает, не долетев до земли.

Как сообщает «Кам 24» со ссылкой на местную обсерваторию, утром 11 января действительно было зафиксировано вхождение космического тела в атмосферу. По данным ученых, диаметр метеора был менее 10 метров, перед разрушением его движение в плотных слоях атмосферы продолжалось 55 секунд. Энергия взрыва находилась в пределах 1-5 килотонн в тротиловом эквиваленте.

По мнению директора учреждения Данила Чеброва, на опубликованном видео с большой долей вероятности запечатлен полет того самого метеороида, что обнаружили научные сотрудники.

В тему: 15 февраля 2013 года утром над территорией Уральского федерального округа произошло разрушение метеорита, который частично сгорел в нижних слоях атмосферы.

В результате взрыва были в городе были зафиксированы множественные разрушения: повреждения получили 3,724 тысячи жилых дома, 671 образовательное учреждение, 11 социально-значимых объектов, 69 объектов культуры, 5 объектов спортивно-оздоровительного комплекса, пострадали около 1147 человек.

В ночь на 19 мая 2020 года в Сибири упал еще один метеорит.