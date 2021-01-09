Авиакатастрофа в Индонезии подтверждена официально. Появились фото и видео с места крушения

Главное: В Индонезии официально подтвердили авиакатастрофу самолета Boeing с 59 пассажирами на борту. Местные рыбаки нашли обломки самолета, а также человеческие останки.

Детали: Информация об авиакатастрофе в Индонезии подтверждена официально. Самолет разбился в Яванском море возле острова Мале. Об этом заявил министр транспорта Индонезии Буди Карья Сумади, передает местный портал detik.

«Да, это произошло недалеко от острова Мале», — ответил министр на вопрос, подтверждается ли авиакатастрофа.

Он также подчеркнул, что представители власти в ближайшее время выступят с пресс-конференцией, на которой сообщат детали трагедии.

После сообщений о том, в Индонезии с радаров пропал пассажирский самолет, в сети появились фото с места возможной авиакатастрофы. Жители островов в районе предполагаемого крушения могли найти обломки, сообщает CNN Indonesia.

Как отмечается, сегодня в районе островов, возле которых мог разбиться Boeing, нашли обломки, а также части тел. Все это обнаружили местные рыбаки. Они вышли в море на поиски после того, как услышали взрыв.

Посольство Украины в Индонезии проверяет информацию о наличии граждан Украины на борту самолета индонезийских авиалиний SJ182. Об этом заявил спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко в Twitter.

«По информации индонезийских властей, вблизи Джакарты потеряна связь с самолетом местных авиалиний рейса SJ182. Продолжаются поисковые работы. Посольство Украины в Индонезии проверяет наличие украинцев среди пассажиров», — говорится в сообщении.

За інформацією індонезійської влади, поблизу Джакарти втрачено зв‘язок із літаком місцевих авіаліній рейсу #SJ182. Тривають пошукові роботи. Посольство України в Індонезії перевіряє наявність українців серед пасажирів.



????Thomas White/Reuters pic.twitter.com/mT65S5Op1a — Oleg Nikolenko (@OlegNikolenko_) January 9, 2021

В тему: Сегодня в Индонезии через несколько минут после вылета из аэропорта Джакарты с радаров пропал пассажирский Boeing. Самолет исчез, пролетая над акваторией Яванского моря.

Напомним также, что 29 октября 2018 года в Индонезии разбился пассажирский Boeing 737 авиакомпании Lion Air. На борту находились 189 человек, включая членов экипажа. Перед крушением пилоты просили дать им разрешение вернуться в аэропорт. Однако, получив добро, самолет исчез с радаров и связь с ним оборвалась.

Выживших в крушении самолета индонезийской компании Lion Air в море возле Джакарты не оказалось.