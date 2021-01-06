Аваков пообещал «националистам» и «бандюкам» «демонстративную, неадекватную» реакцию

Главное: Министр внутренних дел Арсен Аваков призвал силовиков Харьковского региона к единству и пообещал возможным зачинщикам беспорядков «демонстративную, неадекватную, несимметричную реакцию».

Детали: Харьковская область имеет стратегическое значение для обеспечения баланса в стране и недопущения расшатывания общественно-политической ситуации. Поэтому, по словам министра внутренних дел Арсена Авакова, решающее слово здесь останется за представителями силовых ведомств, сообщает «Фокус».

«Харьков всегда был ментовский город, как говорили, — заявил он, выступая перед силовиками Харьковской области 5 января. — Говорилось, что здесь единый кулак власти всегда был сильнее альтернативного кулака. Никакие националисты, никакие бандюки, никакие авторитеты не будут здесь ничего решать и править. Более того, я буду этим заниматься специально сам».

«Если кто-то будет соответствующим образом проявляться, или на что-то даже претендовать, будет демонстративная, неадекватная, несимметричная реакция», — заключил Аваков.

В тему: 17 июля 2019 года президент Украины во время визита в Николаевскую область назвал Николаев «бандитским городом».