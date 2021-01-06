В Киеве на Жулянах женщина выбросила 3-летнего ребенка с 8 этажа

Главное: Трехлетний ребенок выпал из окна 8 этажа дома на Жулянах. По данным соцсетей, его выбросила женщина.

Детали: Сегодня в Киеве из окна квартиры, расположенной на 8 этаже дома по ул. Ватутина на Жулянах, выпал 3-летний мальчик. Как сообщается на странице сообщества «Киев Оперативный» в Facebook, его выбросила какая-то женщина.

На место происшествия прибыли правоохранители. Сейчас ребенок госпитализирован в детскую больницу «Охматдет». О его состоянии ничего не известно, как и о деталях случившегося.

Очевидцы также разместили видео с места происшествия (18+).

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