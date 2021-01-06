СМИ сообщили о страшной смерти сына Корбана на Днепропетровщине

Главное: Сын украинского политика и бизнесмена Геннадия Корбана погиб в Днепропетровской области, катаясь на квадроцикле.

Детали: 5 января 16-летний Лев Корбан поехал со своей девушкой кататься на квадроцикле. Как сообщает «Украинская правда» со ссылкой на правоохранительные органы, вскоре мать одного из них сообщила в полицию об исчезновении.

Прибывшие на место правоохранители нашли тела подростков в воде реки Сура в селе Новоалександровка Днепровского района.

По предварительным данным сын политика и бизнесмена Геннадия Корбана с подругой перевернулись в ходе поездки и не смогли выбраться из воды, будучи пристегнутыми.

Как сообщает «Днепр оперативный» со ссылкой на свои источники, подростки хотели заехать на мостик, но не справились с управлением и вылетели в реку. Квадроцикл перевернулся и дети утонули, несмотря на небольшую глубину.

При этом издание не указывает, что речь идет о сыне Корбана.

В то же время информацию о гибели политика косвенно подтвердил советник министра внутренних дел Зорян Шкиряк, выразивший на своей странице в Facebook соболезнование Корбану и его семье.

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